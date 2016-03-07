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حمدان بن زايد يعزي في وفاة بطي المزروعي

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حمدان بن زايد يعزي في وفاة بطي المزروعي حمدان بن زايد يعزي في وفاة بطي المزروعي

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، واجب العزاء إلى سهيل بن مهدي المزروعي، في وفاة المغفور له، ابنه «بطي»، وذلك في مجلس مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

مواساة

وأعرب سموه عن مواساته وتعازيه لذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء، إلى جانب سموه، محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.

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