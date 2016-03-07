سعود بن صقر يحضر حفل زفاف محمد عبيد بو الكيله

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول أمس، حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم عبيد سعيد عبدالله بو الكيله، بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة حسن محمد مال الله الجسمي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة أماسي للأفراح في منطقة الظيت برأس الخيمة، الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي عضو مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأبناء القبائل والمدعوين.