المجلس الاستشاري يُقر صيغة الرد على خطاب حاكم الشارقة

أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور انعقاد المجلس العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس برئاسة محمد جمعة بن هندي بعد اختياره رئيساً، فيما تولى مهام مقرر اللجنة بناء على اختيار اللجنة أيمن باروت وحضر الاجتماع حمد بن حمود نائب رئيس المجلس وأحمد الجروان الأمين العام للمجلس والأعضاء سالم المزروعي وعبدالله المسافري وعبدالله دعيفس وعبدالله الطنيجي وعبدالعزيز النعيمي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم وإسلام الشيوي وآمنة باصليب.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في ما جاء من موجهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، وناقش المجتمعون آلية الصيغة المناسبة لإعداد الرد متضمنة عددا من المحاور الهامة في الاهتمام بالأسر والمجتمع بكافة شرائحه.

وبعد دراسة مــــتأنية أقرت اللجنة اعتماد الخطاب المقترح الذي سيعرض على أعضاء المجلس الاستشاري خلال الفترة المقبلة في جلسته العـــــامة ليتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة فيما بعد.