بالفيديو - كوكا يسجل في بورتو ويوقف مسيرة بيسيرو

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا هدفا وقاد فريقه للفوز 3-1 على العملاق بورتو يوم الأحد.

وحل بورتو ضيفا على براجا ضمن الجولة 25 من الدوري البرتغالي.

بورتو دخل المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على بنفيكا وموريرينسي وبيلينينسيش، وأراد جوزيه بيسيرو مدرب بورتو مواصلة الفوز حتى يصبح على بعد 3 نقاط فقط من بنفيكا المتصدر ونقطة واحدة من سبورتنج لشبونة الوصيف.

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وسجل كوكا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل ماكسي بيريرا في الدقيقة 85.

وأحرز رافا سيلفا هدفا قاتلا لبراجا في الدقيقة 89، قبل أن يرتكب إيكر كاسياس خطأ قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع استغله آلان ليسجل الثالث لبراجا.

وواصل براجا مسيرته الجيدة في المباريات الأخيرة في الدوري، ففي آخر ثماني مباريات لم يخسر وفاز 5 لقاءات وعزز موقفه في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

شاهد هدف كوكا في كاسياس من هنا

شاهد كل أهداف اللقاء من هنا