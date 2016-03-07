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محافظ المنوفية: الإرهاب مجرد داء وسينحصر سريعاً

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محافظ المنوفية: الإرهاب مجرد داء وسينحصر سريعاً محافظ المنوفية: الإرهاب مجرد داء وسينحصر سريعاً
شهد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مؤتمراً شعبياً بعزبة مخالى التابعة لمركز منوف، أمس الأحد، حيث أكد عبد الباسط أن الإرهاب مجرد داء سينحصر فى القريب العاجل وعلاجه الناجح يكمن فى التمسك بقيمنا ووحدة وتكاتف أبناء الوطن والعمل المخلص.

وطالب المحافظ الجميع بأداء واجبهم نحو الوطن فى الأسرة والمسجد والكنيسة والمدرسة للتوعية بمبادئنا السمحة التى تقوم على التآلف والتآخى، كما أشار المحافظ إلى دور الإعلام فى نشر الوعى وتحرى الدقة فيما يتم تداوله حتى لا تصبح الشائعات مادة يستخدمها أعداء الوطن لصالحهم.

وأشاد المحافظ بدور الشرطة والجيش فى مواجهة الارهاب الأسود فى تضحية وصمت، مؤكداً على أن الله حبى فى هذه الفترة بقائد مخلص لوطنه وحكومة تعمل جاهدة على تطوير وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود بين الشارع والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى للمضى قدماً نحو مستقبل مشرق.

كما أكد عبد الباسط أن المنوفية لم تنساق وراء أى تيار مضلل بل وواجهت بكل حسم قوى الظلم والإفساد والفساد.

والتقى محافظ المنوفية بعدد من أهالى عزبة مخالى واستمع لشكواهم ومقترحاتهم ووعد بدراستها لاتخاذ القرارات المناسبة فى ضوء القوانين واللوائح.

حضر المؤتمر عماد العبد مدير مديرية الشباب والرياضة، والعميد حاتم السبع رئيس مركز ومدينة منوف، وأيمن معاز ونبيل شاهين أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز منوف .

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