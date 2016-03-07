مدير "إسعاف البحر الأحمر": لا يوجد إصابات فى أحتراق أتوبيس شمال الغردقة

قال الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أنه لا توجد أى إصابات فى احتراق أتوبيس شمال الغردقة.

وأضاف جميل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع الركاب تم إنزالهم من الأتوبيس قبل أن تلتهم النيران للأتوبيس بأكمله.

ومن جانبه، قال مصدر أمنى أن الأتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم 6392 ص و ق، وأنه كان فى طريقه لمحافظة أسوان مروراً بمدينة الغردقة، قادماً من محافظة السويس وكان يقل على متنه 40 راكب، وعند وصوله لمنطقة "مبارك 7" اشتعلت النيران به، وتوقف السائق عندما لاحظ الأدخنة فى مؤخرته، وتحديداً أمام محطة الصرف الصحى بمبارك 7.

وأضاف المصدر، أن الفضل فى إنقاذ 40 راكب من الموت المحقق يرجع لعمال وفنيين محطة الصرف الصحى بمنطقة مبارك 7، حيث تمكنوا عند مشاهدتهم للنيران تشتعل بالأتوبيس من إنزال جميع الركاب والأطفال، قبل أن تلتهم النيران الأتوبيس بالكامل، وحاولوا السيطرة على الحريق بإستخدام طفايات الحريق المتواجدة بالمحطة.

اشتعال النيران فى أتوبيس بالغردقة والدفع بسيارات إطفاء وإسعاف

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