العاملون المؤقتون بأسوان ينهون إضرابهم بعد وعد المحافظ بتطبيق الحد الأدنى

أنهى العاملون المؤقتون بمحافظة أسوان، مساء أمس الأحد، إضرابهم عن العمل والذى استمر لمدة 8 أيام متواصلة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتسكين على درجات مالية دائمة.

وأكد العاملون المؤقتون فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار إنهاء الإضراب، وبدء العمل ،اليوم الاثنين، جاء عقب اجتماع بديوان عام محافظة أسوان، جمع بين اللواء ممدوح الأمين، مفوضاً عن محافظ أسوان، واللواء مجدى حجازى، و5 أشخاص ممثلين عن العاملين المؤقتين، البالغ عددهم 3583 ، بحضور خالد عبد الصادق، مندوب وزارة المالية.

وأضاف العاملون، أن الاجتماع أسفر عن وعد من محافظ أسوان، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الدفعات الثلاث الأولى، والبالغ عددهم 2510 ، بدءاً من مطلع شهر مايو المقبل، مع تطبيق الحد الأدنى على باقى الدفعات عقب ذلك.

وأوضحوا أن المحافظ يتواصل مع وزارتى المالية والتنمية المحلية، لمحاولة فك الدرجات المالية الشاغرة بمحافظة أسوان، مع بدء العام المالى الجديد فى شهر يوليو المقبل.

>وأشاروا إلى أنهم تلقوا وعوداً بعدم ملاحقتهم جزائياً بسبب تغيبهم عن العمل طوال الفترة الماضية بسبب الاعتصام .

لليوم الرابع.. اعتصام المؤقتين أمام ديوان محافظة أسوان للمطالبة بالتثبيت