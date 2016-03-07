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بالفيديو - كوكا يسجل ويوقف مسيرة بيسيرو

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بالفيديو - كوكا يسجل ويوقف مسيرة بيسيرو بالفيديو - كوكا يسجل ويوقف مسيرة بيسيرو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن فريقه لا يفكر مطلقا في التعاقد مع أحمد حمودي لاعب الزمالك وأن عمرو السولية بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأحمر.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيعلن قريبا عن انضمام لاعب الإسماعيلي السابق بعد رفع اسمه من قائمة الشعب الإماراتي. (طالع التفاصيل)

وصرح لاعب الأهلي السابق لإذاعة الشباب والرياضة قائلا:"الحديث غير منطقي عن التعاقد مع حمودي، هو لاعب مرتبط بناد ونحن نحترم ذلك".

وأضاف "القائمة بها مكانين شاغرين، قد ندعم الفريق ببعض المراكز".

وتابع "السولية على وشك الانضمام لنا، فور انتهاء التسوية المالية بينه وبين ناديه سيأتي فورا وسيتم قيده في القائمة الإفريقية".

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فيديو اليوم السابع

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