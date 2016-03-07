انتهت - براجا (3)-(1) بورتو .. جوووول كووووكا

يلعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا بشكل أساسي ضد بورتو بالدوري البرتغالي يوم الأحد.

ويحل بورتو ضيفا على براجا ضمن الجولة 25 من الدوري البرتغالي.

ويملك كوكا 12 هدفا مع فريقه هذا الموسم.

يذكر أن جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب بورتو صاحب المركز الثالث، بينما يحتل براجا المركز الرابع.

هل يوقف كوكا مسيرة مدرب الأهلي السابق نحو الاقتراب من صدارة الدوري البرتغالي؟

جدير بالذكر أن براجا سيلاقي منافسه بورتو في نهائي كأس البرتغال في وقت لاحق من الموسم.

بالفيديو - القائم يحرم كوكا من هدف رائع في شباك كاسياس

بالفيديو - كوكا يتسبب في طرد بيسيرو من مباراة بورتو وبراجا

وسجل كوكا هدف المباراة الأول في الدقيقة 71.