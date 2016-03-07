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بالفيديو - العودة إلى الانتصارات.. إنتر يضرب باليرمو

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بالفيديو - العودة إلى الانتصارات.. إنتر يضرب باليرمو بالفيديو - العودة إلى الانتصارات.. إنتر يضرب باليرمو

(إفي): عاد إنتر لطريق الانتصارات في الدوري الإيطالي من جديد بعدما حقق فوزا كبيرا في عقر داره "جوزيبي مياتزا" أمام ضيفه باليرمو بنتيجة (3-1) مساء يوم الأحد في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لواحد حيث سجل لهم كل من آدم لياييتش وماورو إيكاردي في الدقيقتين 11 و23.

بينما أحرز فرانكو فازكيز هدف تقليص الفارق قبل أن يلفظ الشوط أنفاسه الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الكرواتي إيفان بيريشيتش هدف إنتر الثالث في الدقيقة 54.

وافتتح "النيراتزوري" باب التسجيل بعد تسديدة أرضية زاحفة من المهاجم الصربي الشاب مرت على يمين ستيفانو سورنتينو.

وجاء الهدف الثاني بنكهة أرجنتينية خالصة بعدما قابل إيكاردي عرضية مواطنه رودريجو بالاسيو بقدمه مباشرة في الشباك.

وقبل أن ينتهي الشوط، أعاد فازكيز الفريق الزائر للمباراة مرة أخرى بعدما قابل عرضية رائعة من أندريا ريسبولي بقدمه فشل خوان بابلو كاريزو في التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل إيكاردي التألق بعدما صنع الهدف الثالث بعدما لعب عرضية رائعه وجدت رأس بيريشيتش التي حولت الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة يعود إنتر لتذوق طعم الفوز، بعد السقوط أمام يوفنتوس بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليرتفع رصيده للنقطة 51 في المركز الخامس.

في المقابل، تجمد رصيد باليرمو عند 27 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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