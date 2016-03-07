بالفيديو - أتليتكو يصطاد ' خفافيش ' فالنسيا ويواصل الابتعاد عن ريال مدريد

(إفي): فاز أتليتكو مدريد يوم الأحد على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا.

شهد الشوط الأول من المباراة مواجهة متوازنة بين الفريقين ولكن في النصف الثاني كان أتليتكو الأكثر خطورة وقوة أمام انخفاض وتيرة اللعب من قبل "الخفافيش".

سجل أتليتكو (ق25) عبر مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان عقب افتكاك للكرة من أمام منطقة جزاء أصحاب الأرض لتصل له الكرة ليسددها أرضية زاحفة لم يتمكن الحارس البرازيلي دييجو ألفيش من التعامل معها لتسكن الشباك.

لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى أدرك فالنسيا التعادل (ق27) بواسطة الروسي دينيس تشيرشيف المعار من ريال مدريد عقب عرضية مررها باكو ألكاسير له بالرأس ليسدد كرة قوية معلنة دخول الهدف الأول للـ"خفافيش".

تقدم أتليتكو مجددا (ق72) عبر فرناندو توريس من ركنية حولها خوسيه ماريا خيمينيز بالرأس نحو الـ"نينيو" الخالي من الرقابة تماما ليحولها نحو المرمى معلنا دخول الهدف الثاني.

لعب فالنسيا منقوصا بداية من (ق80) عقب طرد سانتوس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لتزداد المهمة صعوبة.

استغل أتليتكو النقص العددي لدى فالنسيا حيث سجل الهدف الثالث عبر البلجيكي يانيك كاراسكو بعد مرواغة رائعة وتسديدة أرضية تصدى لها ألفيش بقدمه ولكنها استمرت في طريقها نحو المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأتلتي لـ64 نقطة معززا وصافته بفارق ثمان نقاط عن برشلونة المتصدر ويواصل الابتعاد عن ريال مدريد بفارق 4 نقاط، فيما تجمد فالنسيا عند 34 نقطة في منتصف الجدول.

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