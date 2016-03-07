بالفيديو..عماد متعب: لن أوافق على مشاركة بناتى فى مسابقات الجمال مثل زوجتى

أعرب عماد متعب مهاجم الأهلى، عن استيائه الشديد من الزج دائماً باسم زوجته "يارا نعوم" فى حياته العملية، مشيراً إلى أن البعض يتهمها بأنها أحد الأسباب التى تؤدى إلى خسارة الفريق، أو تذبذب مستواه الفنى داخل المستطيل الأخضر.

أكد متعب خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى برنامجها "100 سؤال" أن يارا ليس لها أى علاقة بحياته العملية، موضحاً أن زوجته وبناته بعيدات كل البعد عن حياته العملية، قائلاً: "بعض الأخبار كانت تسبب عصبيتى، لأنهم كانوا بيربطون خسارة الأهلى بيارا.. وأنا مش فاهم إيه دخلها بخسارة الفريق أو أى حاجة فى شغلى؟!".

وأضاف القناص، أنه لن يوافق على مشاركة "بناته" فى مسابقات الجمال مثل زوجته، قائلاً: "أنا مكنتش أعرف يارا وهى ملكة جمال، وعرفتها بعد كده، وهى قالت لو رجع بى الزمان مش هعمل كده، واحنا ناس شرقيين لينا تقاليد وعادات، وطريقة اللبس وما يحدث فى المسابقة لا يتماشى مع تقاليدنا، ويارا مؤيدة عدم مشاركة بناتى فى مسابقات الجمال، أو الميديا".



>