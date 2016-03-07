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حظك اليوم الميزان ليوم الاثنين 2016/3/7

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حظك اليوم الميزان ليوم الاثنين 2016/3/7 حظك اليوم الميزان ليوم الاثنين 2016/3/7


> لبرج الميزان :
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:


>بعض العوائق ستمنعك عن الوصول إلى الحلم الذى تريده، لذلك لا داعى للقلق او التشاؤم فهناك مزيد من الفرص ستأتى لك فى الفترة القادمة يمكنها ان تعوضك أى خسائر.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
>

موجة من الحب والحنان والاهتمام الكبير سيواجهها ابناء هذا البرج لذلك فهذه الأيام هى أيام حظهم على المستوى العاطفى، ولا داعى للقلق بشأن بعض المشاكل البسيطة التى قد يتعرضون لها مع شريك حياتهم

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:
>

يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب و لا يتأخروا عن مواعيد الفحوصات والتحاليل حتى لا يكبروا من المشاكل الصحية التى يمتلكوها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
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سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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