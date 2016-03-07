حظك اليوم الميزان ليوم الاثنين 2016/3/7



>حظك اليوم لبرج الميزان :

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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>بعض العوائق ستمنعك عن الوصول إلى الحلم الذى تريده، لذلك لا داعى للقلق او التشاؤم فهناك مزيد من الفرص ستأتى لك فى الفترة القادمة يمكنها ان تعوضك أى خسائر.موجة من الحب والحنان والاهتمام الكبير سيواجهها ابناء هذا البرج لذلك فهذه الأيام هى أيام حظهم على المستوى العاطفى، ولا داعى للقلق بشأن بعض المشاكل البسيطة التى قد يتعرضون لها مع شريك حياتهميجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب و لا يتأخروا عن مواعيد الفحوصات والتحاليل حتى لا يكبروا من المشاكل الصحية التى يمتلكوها.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.