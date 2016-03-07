برج الثور حظك اليوم الاثنين7/3 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>مجموعة من الشخصيات المحيطين بك يقدمون لك دعماً معنوياً كبيراً فى مجال العمل، وتقترب من تنفيذ مجموعة من المشروعات التى بدأت العمل عليها منذ فترة كبيرة، وتستطيع إنجاز معظم المهام التى سندت إليك مؤخراً، بفضل تعاون الزملاء معك ومساعدتك على إثبات نفسك فى محل عملك. الثور على الصعيد العاطفى:

>تتوالى السقطات العاطفية فى حياتك، حيث تنهى علاقتك مع شريك حياتك، بعد فترة كبيرة من المشكلات التى لم تستطع حلها، بسبب اختلاف طبيعة كل فرد منكم، و يعتبر انتهاء العلاقة فى هذا الوقت مكسب لكلا الطرفين حتى لا تزيد حدة الصدامات الموجودة بينكم. الثور على الصعيد الصحى:

>وعكة صحية شديدة تتطلب منك أن تلتزم الفراش لفترة ليست بقليلة، حتى تستطيع التخلص من جميع الأعراض المرضية التى ستتركها لك هذه الوعكة، وتنفيذ تعليمات الطبيب أولى الخطوات لاستعادة عافيتك، مع ضرورة الاهتمام بالناحية الغذائية حتى تكون شق مكمل للعلاج. توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوم سعيد على المستوى المهنى بعد ان يستطيع إثبات كفاءته فى تنفيذ عدد من المهام الصعبة بدعم من زملائه، لكن نهاية علاقته بشريك حياته تغير من حالته المزاجية إلى الأسوأ، ووعكة صحية فى طريقها إليك لذلك التزم بتعليمات الطبيب ولا تتعامل باهمال.

شبكةعيونالإخبارية

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