حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 7/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>الحظ يساندك فى استثمار اموالك بشكل جيد اليوم وإذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة فهذا هو الوقت المثالى لاتخاذ هذا القرار فبإمكانك أن تعقد صفقة جيدة اليوم.
على الصعيد العاطفي:
> اليوم مثالى لتنتقل الى مستوى جديد فى العلاقة أو تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك العاطفية وعلاقاتك الانسانية والاجتماعية بشكل عام.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
> ممارسة الرياضة او اى نشاط بدنى بانتظام امر لا بد منه اليوم خاصة أن جسدك يمكنه ان يطاوعك ويعينك على أن تفعل ما تريده.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>تواجه العديد من الالتزامات اليوم من جميع الجبهات كن مستعدًا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية عائلتك واصدقائك يلتفون حولك ويقدمون لك ما تحتاج من دعم.