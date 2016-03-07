حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 7/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الحظ يساندك فى استثمار اموالك بشكل جيد اليوم وإذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة فهذا هو الوقت المثالى لاتخاذ هذا القرار فبإمكانك أن تعقد صفقة جيدة اليوم.> اليوم مثالى لتنتقل الى مستوى جديد فى العلاقة أو تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك العاطفية وعلاقاتك الانسانية والاجتماعية بشكل عام.> ممارسة الرياضة او اى نشاط بدنى بانتظام امر لا بد منه اليوم خاصة أن جسدك يمكنه ان يطاوعك ويعينك على أن تفعل ما تريده.>تواجه العديد من الالتزامات اليوم من جميع الجبهات كن مستعدًا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية عائلتك واصدقائك يلتفون حولك ويقدمون لك ما تحتاج من دعم.