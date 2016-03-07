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حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/7

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حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/7 حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/7

لبرج القوس:
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:


>مزيد من التقدم ومن الأخبار السعيدة التى تحيط بابناء هذا البرج، فعلى الرغم من المشاكل التى واجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيمرون بمرحلة من التفوق والتقدم العملى.

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:
>

الحب سيكون من اهم عوامل نجاحهم فى هذه الفتروة، فشريك الحياة سيكون عامل محمس لهم لاستكمال أعمالهم على أكمل وجه وسيكون خير دليل لهم على الأخطاء التى قد يرتكبوها بشكل عام .

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:
>

سيمرون بوعكة صحية ليست مزمنة سريعا ما تمر وتزل أعراضها لذلك لا داعى للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :
>

سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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