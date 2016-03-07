حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/7

حظك اليوم لبرج القوس:

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

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>مزيد من التقدم ومن الأخبار السعيدة التى تحيط بابناء هذا البرج، فعلى الرغم من المشاكل التى واجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيمرون بمرحلة من التفوق والتقدم العملى.الحب سيكون من اهم عوامل نجاحهم فى هذه الفتروة، فشريك الحياة سيكون عامل محمس لهم لاستكمال أعمالهم على أكمل وجه وسيكون خير دليل لهم على الأخطاء التى قد يرتكبوها بشكل عام .سيمرون بوعكة صحية ليست مزمنة سريعا ما تمر وتزل أعراضها لذلك لا داعى للقلق.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.