حظك اليوم برج السرطان الاثنين 7/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

> إذا كنت تعمل فى مجال التدريس او الكتابة او الصحافة أو الأدب ستتمتع بنجاح كير فى حياتك المهنية اليوم ويمكن ان تحصل على تكريم على مجمل انجازاتك واليوم مناسب ايضا للاستثمار فى المؤسسات التعليمية ومجال التشييد والبناء.>لا تضيع الكثير من وقتك فى تجريب الكثير من العلاقات لاستكشاف الأفضل بالنسبة لك لديك شخصية ساحرة ولكن هذا التنقل من شخص لاخر ينقص رصيدك لدى الآخرين ويستنزفك عاطفيا.> تعانى مشاكل مع الجلد الجاف اليوم وليس فقط بسبب تغيرات الطقس ولكن ايضا بسبب عوامل داخلية سببها الأساسى النظام الغذائى غير المتوازن وحاجة جسدك للكثير من فيتامين سى و إي.>اتبع حدسك اليوم وثق بما يقوله لك قلبك وامش ورائه حتى لو رأيت ان كل من حولك يسلكون مسارا مختلفا تمسك بما تشعر من قلبك انه صحيح.