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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 7/3/2016

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 7/3/2016 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 7/3/2016

على الصعيد المهني:


> إذا كنت تعمل فى مجال التدريس او الكتابة او الصحافة أو الأدب ستتمتع بنجاح كير فى حياتك المهنية اليوم ويمكن ان تحصل على تكريم على مجمل انجازاتك واليوم مناسب ايضا للاستثمار فى المؤسسات التعليمية ومجال التشييد والبناء.

على الصعيد العاطفي:


>لا تضيع الكثير من وقتك فى تجريب الكثير من العلاقات لاستكشاف الأفضل بالنسبة لك لديك شخصية ساحرة ولكن هذا التنقل من شخص لاخر ينقص رصيدك لدى الآخرين ويستنزفك عاطفيا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


> تعانى مشاكل مع الجلد الجاف اليوم وليس فقط بسبب تغيرات الطقس ولكن ايضا بسبب عوامل داخلية سببها الأساسى النظام الغذائى غير المتوازن وحاجة جسدك للكثير من فيتامين سى و إي.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>اتبع حدسك اليوم وثق بما يقوله لك قلبك وامش ورائه حتى لو رأيت ان كل من حولك يسلكون مسارا مختلفا تمسك بما تشعر من قلبك انه صحيح.

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مصر 365

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