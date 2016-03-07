برج الحمل حظك اليوم الاثنين 7/3 /2016

الحمل على الصعيد المهني:

> الضغط العصبى رفيقك فى العمل هذه الأيام، وتحتاج إلى الوقوف على الخطوات الرئيسية والجادة التى تطلبها حياتك المهنية فى الفترة القادمة، وعلاقتك بالمحيطين بك فى العمل تجعلك دائماً تشعر بالهواجس والخوف من تصرفاتهم فى غيابك، وبالرغم من حذرك الشديد، إلا أن ظنونك فيهم ستتحقق. على الصعيد العاطفى:

> تتعرض لمواقف من بعض الأصدقاء تظهر لك سوء تصرفك فى كثير من المواقف السابقة التى جمعتك بهم، فأنت من الشخصيات التى تعطى ثقة للأشخاص بسهولة، وتعود بعد ذلك لتجد الصدمات فى انتظارك، تحتاج إلى إعادة النظر فى قائمة الأشخاص المقربين منك وترتيبهم وفقاً للثقة التى يستحقها كل شخص فيهم. برج الحمل على الصعيد الصحى:

> أعراض مرضية كثيرة تطرأ عليك فى الفترة المقبلة بسبب زيادة توترك وضغطك العصبى، الذى يؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية ويلازمك الشعور بالصداع والأرق وعدم القدرة على التركيز فى النواحى العملية، بسبب هذه الضغوط، حاول ان تتحكم فى انفعالاتك وتتلاشى المواقف التى تزعجك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش أيام عصيبة خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة حدة التوترات فى أجواء العمل، التى ستجعل مولود الحمل يفكر فى ترك مكان العمل بشكل نهائى، والمواقف التى يتعرض لها من المقربين تجعل منه شخص أكثر قدرة على غعطاء الثقة لمن يستحقها فقط

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شبكةعيونالإخبارية

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