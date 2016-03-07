حظك اليوم برج العذراء الاثنين 7/3/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

> تتلقى هدية غير متوقعة من شخص قريب منك، اليوم سيكون جيد بالنسبة لك وزملائك فى العمل سيدعمونك وكذلك رؤسائك وهذا يساعدك على الإنجاز.

على الصعيد العاطفي:

> هذا الوقت المناسب لأن تنتبه لتلك العلاقة الرومانسية التى كنت تتجاهلها وتخشى من الاستمرار فيها انت بحاجة لأن تدرك أهمية الاشخاص المحيطين بك والذين يوفرون لك دعما قد لا تلاحظه لكنه قيمًا جدًا.

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>برج العذراء على الصعيد الصحي:

>تواجه مشكلات صحية بسبب رد فعل سيء للأدوية لا يجب ان تشعر بالقلق فهذه المشكلات يمكن ان تتلاشى مع مرور الوقت وحاول ان تحصل على استشارة من خبير.