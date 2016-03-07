حظك اليوم لبرج الجدى الاثنين 2016/3/7

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>مر هاذ البرج بظروف قاسية وبمشاكل كبيرة مع رؤسائهم فى العمل الأمر الذى أدى إلى تراجع فى مستواهم وزيادة المشكلة، لكن لا داعى للقلق فهناك انفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج بعد زوال المعاكسات عنه . على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من الانفراجة التى سيشهدها على المستوى العملى إلا أنهم سيعانون من الحب وسيكون عامل سلبى ربما إذا انتبهوا له لأفسد حياتهم لذلك يجب ان يقفوا وقفة مع انفسهم حتى يفصلوا بين الحب وبين الحياة بشكل عام. على الصعيد الصحي:

>يجب ان يبتعدوا عن أى ضغوط نفسية ويحاولوا ان يهدئوا من روعهم حتى تمر هذه الازمات العاطفية على خير. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

شبكةعيونالإخبارية

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