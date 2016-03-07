أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب ليوم الاثنين 2016/3/7

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب ليوم الاثنين 2016/3/7 حظك اليوم برج العقرب ليوم الاثنين 2016/3/7

لبرج العقرب :
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:


>للأسف الحظ يعاكس أبناء هذا البرج فى هذه الأيام، فمازال العمل بحالة سيئة ومستواهم يتراجع، والمشاكل مع زملاء العمل تثار حولهم، لذلك يجب أن يأخذوا من اللصبر نائبا ويحاولون أن يضبطوا انفسهم ليتخطوا هذه المرحلة.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:
>

مازالت هناك حالة من عدم الاستقرار فى العلاقات العاطفية بالنسبة لأبناء هذا ابرج، فالغيرة والشك مازالوا يعششون فى حياتهم ويفسدون علاقاتهم، ومن هنا يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم ليروا إذا كانوا قادرين على الاستمرار أم لا.

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
>

وعكة صحية كبرى سيواجهوها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>

سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى