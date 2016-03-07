حظك اليوم برج العقرب ليوم الاثنين 2016/3/7

حظك اليوم لبرج العقرب :

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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>للأسف الحظ يعاكس أبناء هذا البرج فى هذه الأيام، فمازال العمل بحالة سيئة ومستواهم يتراجع، والمشاكل مع زملاء العمل تثار حولهم، لذلك يجب أن يأخذوا من اللصبر نائبا ويحاولون أن يضبطوا انفسهم ليتخطوا هذه المرحلة.مازالت هناك حالة من عدم الاستقرار فى العلاقات العاطفية بالنسبة لأبناء هذا ابرج، فالغيرة والشك مازالوا يعششون فى حياتهم ويفسدون علاقاتهم، ومن هنا يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم ليروا إذا كانوا قادرين على الاستمرار أم لا.وعكة صحية كبرى سيواجهوها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.