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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7 / 3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7 / 3/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7 / 3/2016

على الصعيد المهني:


>تعانى اليوم من بعض التوتر فى العمل لا تستسلم لذلك حاول أن تتحلى بالهدوء وتتعامل بشكل منطقى مع أى مشاكل تقابلك، لا تتردد فى أن تستعين ببعض الأصدقاء أو تستشير الأفراد الأكبر سنًا من ذوى الخبرة.

على الصعيد العاطفى:


>فترة رومانسية هادئة تسيطر على علاقتك مع الشريك بعد شهور من الضغوطات، وقت مناسب لإتخاذ قرارت مصيرية تجاه العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب تناولك الكثير من الأطعمة السريعة والمجمدة عند شعورك بأى تعب مفاجئ لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا حتى لا تصل إلى نتائج سلبية تندم عليها بعد فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تشعر بالتجاهل هذه الأيام من المقربين لك، ولكن اليوم سوف تسلط عليك الأضواء وتلفت الانتباه غالبا من خلال بعض الأوضاع الجديدة فى العمل أو بعودة صديق قديم إلى حياتك مرة اخرى.
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مصر 365

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