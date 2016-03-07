حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7 / 3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تعانى اليوم من بعض التوتر فى العمل لا تستسلم لذلك حاول أن تتحلى بالهدوء وتتعامل بشكل منطقى مع أى مشاكل تقابلك، لا تتردد فى أن تستعين ببعض الأصدقاء أو تستشير الأفراد الأكبر سنًا من ذوى الخبرة.>فترة رومانسية هادئة تسيطر على علاقتك مع الشريك بعد شهور من الضغوطات، وقت مناسب لإتخاذ قرارت مصيرية تجاه العلاقة.>تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب تناولك الكثير من الأطعمة السريعة والمجمدة عند شعورك بأى تعب مفاجئ لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا حتى لا تصل إلى نتائج سلبية تندم عليها بعد فوات الأوان.>تشعر بالتجاهل هذه الأيام من المقربين لك، ولكن اليوم سوف تسلط عليك الأضواء وتلفت الانتباه غالبا من خلال بعض الأوضاع الجديدة فى العمل أو بعودة صديق قديم إلى حياتك مرة اخرى.