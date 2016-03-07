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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7 / 3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7 / 3/2016 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7 / 3/2016

على الصعيد المهني:


>كنت على قدر المسئولية الفترة السابقة فى العمل لذلك تتلقى اليوم مفاجئة على تعبك تجعلك تشعر بالسعادة الغامرة، ربما تحصل على مكافئة مالية أو تريقة فى العمل تنتظرها من فترة طويلة.

على الصعيد العاطفى:


>ينقصك الجرأة للإفصاح عن مشاعرك، عليك التحلى بالشجاعة والتصريح للشخص الذى تحمل لديه مشاعر إعجاب، حتى لا تخسر حب عمرك وعلاقة قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تبدو بصحة جيدة اليوم ولكن عليك المحافظة على ذلك من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة. وربما تحتاج إلى إتباع حمية غذائية لبعض الوقت حتى تحصل على جسم مثالى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>أجواء مناسبة للسفر والاسترخاء، وقد تقابل بعض الصداقات القديمة وتقضى معها أوقات سعيدة. حان الوقت لتدليل نفسك بعض الشئ وانتظر الحصول على مكافئة مالية أنتظرتها من فترة طويلة.

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مصر 365

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