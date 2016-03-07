توقعات الأبراج اليوم الاثنين 7 مارس 2016

حظك اليوم لبرج الأسد

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

حظك اليوم لبرج العقرب:

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:



>حظك اليوم لبرج القوس

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

حظك اليوم لبرج الميزان

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:



>حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:



>حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

حظك اليوم برج الثور

>برج الثور على الصعيد المهنى:

الثور على الصعيد العاطفى:

الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

حظك اليوم لبرج الحمل

>الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم لبرج الجوزاء

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم لبرج السرطان

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:



>حظك اليوم لبرج العذراء

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:



>حظك اليوم لبرج الحوت

>برج الحوت على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم لبرج الدلو

>على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أخبار سعيدة ستدق على باب أبناء هذا البرج وسيستمعون على اخبار مفرحة، مة مكاسب مادية او ترقية ستأتى لهم فى هذه الأيام وستحول من مجرى حياتهم وتجعلهم الأسعد.>بعد فترات طويلة من البحث عن شريك الحياة المناسب سيكون هذا اليوم انفراجة كبيرة وسيجد العشاق شركاء حياتهم وسيعيشون من هذا اليوم حياة رومانسية سعيدة.>وعكة صحية كبرى سيواجهوها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..>مر هاذ البرج بظروف قاسية وبمشاكل كبيرة مع رؤسائهم فى العمل الأمر الذى أدى إلى تراجع فى مستواهم وزيادة المشكلة، لكن لا داعى للقلق فهناك انفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج بعد زوال المعاكسات عنه .>على الرغم من الانفراجة التى سيشهدها على المستوى العملى إلا أنهم سيعانون من الحب وسيكون عامل سلبى ربما إذا انتبهوا له لأفسد حياتهم لذلك يجب ان يقفوا وقفة مع انفسهم حتى يفصلوا بين الحب وبين الحياة بشكل عام.>يجب ان يبتعدوا عن أى ضغوط نفسية ويحاولوا ان يهدئوا من روعهم حتى تمر هذه الازمات العاطفية على خير.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>للأسف الحظ يعاكس أبناء هذا البرج فى هذه الأيام، فمازال العمل بحالة سيئة ومستواهم يتراجع، والمشاكل مع زملاء العمل تثار حولهم، لذلك يجب أن يأخذوا من اللصبر نائبا ويحاولون أن يضبطوا أنفسهم ليتخطوا هذه المرحلة.>ما زالت هناك حالة من عدم الاستقرار فى العلاقات العاطفية بالنسبة لأبناء هذا ابرج، فالغيرة والشك مازالوا يعششون فى حياتهم ويفسدون علاقاتهم، ومن هنا يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم ليروا إذا كانوا قادرين على الاستمرار أم لا.>وعكة صحية كبرى سيواجهوها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>مزيد من التقدم ومن الأخبار السعيدة التى تحيط بابناء هذا البرج، فعلى الرغم من المشاكل التى واجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيمرون بمرحلة من التفوق والتقدم العملى.>الحب سيكون من اهم عوامل نجاحهم فى هذه الفتروة، فشريك الحياة سيكون عامل محمس لهم لاستكمال أعمالهم على أكمل وجه وسيكون خير دليل لهم على الأخطاء التى قد يرتكبوها بشكل عام .>سيمرون بوعكة صحية ليست مزمنة سريعا ما تمر وتزل أعراضها لذلك لا داعى للقلق.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>بعض العوائق ستمنعك عن الوصول إلى الحلم الذى تريده، لذلك لا داعى للقلق او التشاؤم فهناك مزيد من الفرص ستأتى لك فى الفترة القادمة يمكنها ان تعوضك أى خسائر.>موجة من الحب والحنان والاهتمام الكبير سيواجهها ابناء هذا البرج لذلك فهذه الأيام هى أيام حظهم على المستوى العاطفى، ولا داعى للقلق بشأن بعض المشاكل البسيطة التى قد يتعرضون لها مع شريك حياتهم>يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب و لا يتأخروا عن مواعيد الفحوصات والتحاليل حتى لا يكبروا من المشاكل الصحية التى يمتلكوها.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>مجموعة من الشخصيات المحيطين بك يقدمون لك دعماً معنوياً كبيراً فى مجال العمل، وتقترب من تنفيذ مجموعة من المشروعات التى بدأت العمل عليها منذ فترة كبيرة، وتستطيع إنجاز معظم المهام التى سندت إليك مؤخراً، بفضل تعاون الزملاء معك ومساعدتك على إثبات نفسك فى محل عملك.>تتوالى السقطات العاطفية فى حياتك، حيث تنهى علاقتك مع شريك حياتك، بعد فترة كبيرة من المشكلات التى لم تستطع حلها، بسبب اختلاف طبيعة كل فرد منكم، و يعتبر انتهاء العلاقة فى هذا الوقت مكسب لكلا الطرفين حتى لا تزيد حدة الصدامات الموجودة بينكم.>وعكة صحية شديدة تتطلب منك أن تلتزم الفراش لفترة ليست بقليلة، حتى تستطيع التخلص من جميع الأعراض المرضية التى ستتركها لك هذه الوعكة، وتنفيذ تعليمات الطبيب أولى الخطوات لاستعادة عافيتك، مع ضرورة الاهتمام بالناحية الغذائية حتى تكون شق مكمل للعلاج.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوم سعيد على المستوى المهنى بعد ان يستطيع إثبات كفاءته فى تنفيذ عدد من المهام الصعبة بدعم من زملائه، لكن نهاية علاقته بشريك حياته تغير من حالته المزاجية إلى الأسوأ، ووعكة صحية فى طريقها إليك لذلك التزم بتعليمات الطبيب ولا تتعامل باهمال.>الضغط العصبى رفيقك فى العمل هذه الأيام، وتحتاج إلى الوقوف على الخطوات الرئيسية والجادة التى تطلبها حياتك المهنية فى الفترة القادمة، وعلاقتك بالمحيطين بك فى العمل تجعلك دائماً تشعر بالهواجس والخوف من تصرفاتهم فى غيابك، وبالرغم من حذرك الشديد، إلا أن ظنونك فيهم ستتحقق.>تتعرض لمواقف من بعض الأصدقاء تظهر لك سوء تصرفك فى كثير من المواقف السابقة التى جمعتك بهم، فأنت من الشخصيات التى تعطى ثقة للأشخاص بسهولة، وتعود بعد ذلك لتجد الصدمات فى انتظارك، تحتاج إلى إعادة النظر فى قائمة الأشخاص المقربين منك وترتيبهم وفقاً للثقة التى يستحقها كل شخص فيهم.>أعراض مرضية كثيرة تطرأ عليك فى الفترة المقبلة بسبب زيادة توترك وضغطك العصبى، الذى يؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية ويلازمك الشعور بالصداع والأرق وعدم القدرة على التركيز فى النواحى العملية، بسبب هذه الضغوط، حاول ان تتحكم فى انفعالاتك وتتلاشى المواقف التى تزعجك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش أيام عصيبة خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة حدة التوترات فى أجواء العمل، التى ستجعل مولود الحمل يفكر فى ترك مكان العمل بشكل نهائى، والمواقف التى يتعرض لها من المقربين تجعل منه شخص أكثر قدرة على إعطاء الثقة لمن يستحقها فقط>الحظ يساندك فى استثمار اموالك بشكل جيد اليوم وإذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة فهذا هو الوقت المثالى لاتخاذ هذا القرار فبإمكانك أن تعقد صفقة جيدة اليوم.> اليوم مثالى لتنتقل الى مستوى جديد فى العلاقة أو تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك العاطفية وعلاقاتك الانسانية والاجتماعية بشكل عام.> ممارسة الرياضة او اى نشاط بدنى بانتظام امر لا بد منه اليوم خاصة أن جسدك يمكنه ان يطاوعك ويعينك على أن تفعل ما تريده.>تواجه العديد من الالتزامات اليوم من جميع الجبهات كن مستعدًا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية عائلتك وأصدقائك يلتفون حولك ويقدمون لك ما تحتاج من دعم.> إذا كنت تعمل فى مجال التدريس او الكتابة او الصحافة أو الأدب ستتمتع بنجاح كير فى حياتك المهنية اليوم ويمكن ان تحصل على تكريم على مجمل انجازاتك واليوم مناسب ايضا للاستثمار فى المؤسسات التعليمية ومجال التشييد والبناء.>لا تضيع الكثير من وقتك فى تجريب الكثير من العلاقات لاستكشاف الأفضل بالنسبة لك لديك شخصية ساحرة ولكن هذا التنقل من شخص لاخر ينقص رصيدك لدى الآخرين ويستنزفك عاطفيا.> تعانى مشاكل مع الجلد الجاف اليوم وليس فقط بسبب تغيرات الطقس ولكن ايضا بسبب عوامل داخلية سببها الأساسى النظام الغذائى غير المتوازن وحاجة جسدك للكثير من فيتامين سى و إي.>اتبع حدسك اليوم وثق بما يقوله لك قلبك وامش ورائه حتى لو رأيت ان كل من حولك يسلكون مسارا مختلفا تمسك بما تشعر من قلبك انه صحيح.> تتلقى هدية غير متوقعة من شخص قريب منك، اليوم سيكون جيد بالنسبة لك وزملائك فى العمل سيدعمونك وكذلك رؤسائك وهذا يساعدك على الإنجاز.>هذا الوقت المناسب لأن تنتبه لتلك العلاقة الرومانسية التى كنت تتجاهلها وتخشى من الاستمرار فيها انت بحاجة لأن تدرك أهمية الاشخاص المحيطين بك والذين يوفرون لك دعما قد لا تلاحظه لكنه قيمًا جدًا.>تواجه مشكلات صحية بسبب رد فعل سيء للأدوية لا يجب ان تشعر بالقلق فهذه المشكلات يمكن ان تتلاشى مع مرور الوقت وحاول ان تحصل على استشارة من خبير.>تعانى اليوم من بعض التوتر فى العمل لا تستسلم لذلك حاول أن تتحلى بالهدوء وتتعامل بشكل منطقى مع أى مشاكل تقابلك، لا تتردد فى أن تستعين ببعض الأصدقاء أو تستشير الأفراد الأكبر سنًا من ذوى الخبرة.>فترة رومانسية هادئة تسيطر على علاقتك مع الشريك بعد شهور من الضغوطات، وقت مناسب لإتخاذ قرارت مصيرية تجاه العلاقة.>تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب تناولك الكثير من الأطعمة السريعة والمجمدة عند شعورك بأى تعب مفاجئ لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا حتى لا تصل إلى نتائج سلبية تندم عليها بعد فوات الأوان.>تشعر بالتجاهل هذه الأيام من المقربين لك، ولكن اليوم سوف تسلط عليك الأضواء وتلفت الانتباه غالبا من خلال بعض الأوضاع الجديدة فى العمل أو بعودة صديق قديم إلى حياتك مرة اخرى.>كنت على قدر المسئولية الفترة السابقة فى العمل لذلك تتلقى اليوم مفاجئة على تعبك تجعلك تشعر بالسعادة الغامرة، ربما تحصل على مكافئة مالية أو تريقة فى العمل تنتظرها من فترة طويلة.>ينقصك الجرأة للإفصاح عن مشاعرك، عليك التحلى بالشجاعة والتصريح للشخص الذى تحمل لديه مشاعر إعجاب، حتى لا تخسر حب عمرك وعلاقة قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.>تبدو بصحة جيدة اليوم ولكن عليك المحافظة على ذلك من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة. وربما تحتاج إلى إتباع حمية غذائية لبعض الوقت حتى تحصل على جسم مثالى.>أجواء مناسبة للسفر والاسترخاء، وقد تقابل بعض الصداقات القديمة وتقضى معها أوقات سعيدة. حان الوقت لتدليل نفسك بعض الشئ وانتظر الحصول على مكافئة مالية أنتظرتها من فترة طويلة.