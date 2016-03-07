توقعات الأبراج اليوم الاثنين 7 مارس 2016

حظك اليوم لبرج الأسد
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
>أخبار سعيدة ستدق على باب أبناء هذا البرج وسيستمعون على اخبار مفرحة، مة مكاسب مادية او ترقية ستأتى لهم فى هذه الأيام وستحول من مجرى حياتهم وتجعلهم الأسعد.
حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:
>بعد فترات طويلة من البحث عن شريك الحياة المناسب سيكون هذا اليوم انفراجة كبيرة وسيجد العشاق شركاء حياتهم وسيعيشون من هذا اليوم حياة رومانسية سعيدة.
حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:
>وعكة صحية كبرى سيواجهوها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..
حظك اليوم لبرج الجدى:
>على الصعيد المهني:
>مر هاذ البرج بظروف قاسية وبمشاكل كبيرة مع رؤسائهم فى العمل الأمر الذى أدى إلى تراجع فى مستواهم وزيادة المشكلة، لكن لا داعى للقلق فهناك انفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج بعد زوال المعاكسات عنه .
على الصعيد العاطفى:
>على الرغم من الانفراجة التى سيشهدها على المستوى العملى إلا أنهم سيعانون من الحب وسيكون عامل سلبى ربما إذا انتبهوا له لأفسد حياتهم لذلك يجب ان يقفوا وقفة مع انفسهم حتى يفصلوا بين الحب وبين الحياة بشكل عام.
على الصعيد الصحي:
>يجب ان يبتعدوا عن أى ضغوط نفسية ويحاولوا ان يهدئوا من روعهم حتى تمر هذه الازمات العاطفية على خير.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :
>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.
حظك اليوم لبرج العقرب:
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
>للأسف الحظ يعاكس أبناء هذا البرج فى هذه الأيام، فمازال العمل بحالة سيئة ومستواهم يتراجع، والمشاكل مع زملاء العمل تثار حولهم، لذلك يجب أن يأخذوا من اللصبر نائبا ويحاولون أن يضبطوا أنفسهم ليتخطوا هذه المرحلة.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>ما زالت هناك حالة من عدم الاستقرار فى العلاقات العاطفية بالنسبة لأبناء هذا ابرج، فالغيرة والشك مازالوا يعششون فى حياتهم ويفسدون علاقاتهم، ومن هنا يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم ليروا إذا كانوا قادرين على الاستمرار أم لا.
حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
>وعكة صحية كبرى سيواجهوها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.
>
>حظك اليوم لبرج القوس
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:
>مزيد من التقدم ومن الأخبار السعيدة التى تحيط بابناء هذا البرج، فعلى الرغم من المشاكل التى واجهتهم طوال الفترة السابقة، إلا أنهم سيمرون بمرحلة من التفوق والتقدم العملى.
حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:
>الحب سيكون من اهم عوامل نجاحهم فى هذه الفتروة، فشريك الحياة سيكون عامل محمس لهم لاستكمال أعمالهم على أكمل وجه وسيكون خير دليل لهم على الأخطاء التى قد يرتكبوها بشكل عام .
حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:
>سيمرون بوعكة صحية ليست مزمنة سريعا ما تمر وتزل أعراضها لذلك لا داعى للقلق.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس :
>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.
حظك اليوم لبرج الميزان
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
>بعض العوائق ستمنعك عن الوصول إلى الحلم الذى تريده، لذلك لا داعى للقلق او التشاؤم فهناك مزيد من الفرص ستأتى لك فى الفترة القادمة يمكنها ان تعوضك أى خسائر.
>
>حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
>موجة من الحب والحنان والاهتمام الكبير سيواجهها ابناء هذا البرج لذلك فهذه الأيام هى أيام حظهم على المستوى العاطفى، ولا داعى للقلق بشأن بعض المشاكل البسيطة التى قد يتعرضون لها مع شريك حياتهم
>
>حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:
>يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب و لا يتأخروا عن مواعيد الفحوصات والتحاليل حتى لا يكبروا من المشاكل الصحية التى يمتلكوها.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.
حظك اليوم برج الثور
>برج الثور على الصعيد المهنى:
>مجموعة من الشخصيات المحيطين بك يقدمون لك دعماً معنوياً كبيراً فى مجال العمل، وتقترب من تنفيذ مجموعة من المشروعات التى بدأت العمل عليها منذ فترة كبيرة، وتستطيع إنجاز معظم المهام التى سندت إليك مؤخراً، بفضل تعاون الزملاء معك ومساعدتك على إثبات نفسك فى محل عملك.
الثور على الصعيد العاطفى:
>تتوالى السقطات العاطفية فى حياتك، حيث تنهى علاقتك مع شريك حياتك، بعد فترة كبيرة من المشكلات التى لم تستطع حلها، بسبب اختلاف طبيعة كل فرد منكم، و يعتبر انتهاء العلاقة فى هذا الوقت مكسب لكلا الطرفين حتى لا تزيد حدة الصدامات الموجودة بينكم.
الثور على الصعيد الصحى:
>وعكة صحية شديدة تتطلب منك أن تلتزم الفراش لفترة ليست بقليلة، حتى تستطيع التخلص من جميع الأعراض المرضية التى ستتركها لك هذه الوعكة، وتنفيذ تعليمات الطبيب أولى الخطوات لاستعادة عافيتك، مع ضرورة الاهتمام بالناحية الغذائية حتى تكون شق مكمل للعلاج.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور :
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوم سعيد على المستوى المهنى بعد ان يستطيع إثبات كفاءته فى تنفيذ عدد من المهام الصعبة بدعم من زملائه، لكن نهاية علاقته بشريك حياته تغير من حالته المزاجية إلى الأسوأ، ووعكة صحية فى طريقها إليك لذلك التزم بتعليمات الطبيب ولا تتعامل باهمال.
حظك اليوم لبرج الحمل
>الحمل على الصعيد المهني:
>الضغط العصبى رفيقك فى العمل هذه الأيام، وتحتاج إلى الوقوف على الخطوات الرئيسية والجادة التى تطلبها حياتك المهنية فى الفترة القادمة، وعلاقتك بالمحيطين بك فى العمل تجعلك دائماً تشعر بالهواجس والخوف من تصرفاتهم فى غيابك، وبالرغم من حذرك الشديد، إلا أن ظنونك فيهم ستتحقق.
على الصعيد العاطفى:
>تتعرض لمواقف من بعض الأصدقاء تظهر لك سوء تصرفك فى كثير من المواقف السابقة التى جمعتك بهم، فأنت من الشخصيات التى تعطى ثقة للأشخاص بسهولة، وتعود بعد ذلك لتجد الصدمات فى انتظارك، تحتاج إلى إعادة النظر فى قائمة الأشخاص المقربين منك وترتيبهم وفقاً للثقة التى يستحقها كل شخص فيهم.
برج الحمل على الصعيد الصحى:
>أعراض مرضية كثيرة تطرأ عليك فى الفترة المقبلة بسبب زيادة توترك وضغطك العصبى، الذى يؤثر بشكل سلبى على حالتك الصحية ويلازمك الشعور بالصداع والأرق وعدم القدرة على التركيز فى النواحى العملية، بسبب هذه الضغوط، حاول ان تتحكم فى انفعالاتك وتتلاشى المواقف التى تزعجك.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش أيام عصيبة خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة حدة التوترات فى أجواء العمل، التى ستجعل مولود الحمل يفكر فى ترك مكان العمل بشكل نهائى، والمواقف التى يتعرض لها من المقربين تجعل منه شخص أكثر قدرة على إعطاء الثقة لمن يستحقها فقط
حظك اليوم لبرج الجوزاء
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>الحظ يساندك فى استثمار اموالك بشكل جيد اليوم وإذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة فهذا هو الوقت المثالى لاتخاذ هذا القرار فبإمكانك أن تعقد صفقة جيدة اليوم.
على الصعيد العاطفي:
> اليوم مثالى لتنتقل الى مستوى جديد فى العلاقة أو تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك العاطفية وعلاقاتك الانسانية والاجتماعية بشكل عام.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
> ممارسة الرياضة او اى نشاط بدنى بانتظام امر لا بد منه اليوم خاصة أن جسدك يمكنه ان يطاوعك ويعينك على أن تفعل ما تريده.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>تواجه العديد من الالتزامات اليوم من جميع الجبهات كن مستعدًا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية عائلتك وأصدقائك يلتفون حولك ويقدمون لك ما تحتاج من دعم.
حظك اليوم لبرج السرطان
>برج السرطان على الصعيد المهني:
> إذا كنت تعمل فى مجال التدريس او الكتابة او الصحافة أو الأدب ستتمتع بنجاح كير فى حياتك المهنية اليوم ويمكن ان تحصل على تكريم على مجمل انجازاتك واليوم مناسب ايضا للاستثمار فى المؤسسات التعليمية ومجال التشييد والبناء.
على الصعيد العاطفي:
>لا تضيع الكثير من وقتك فى تجريب الكثير من العلاقات لاستكشاف الأفضل بالنسبة لك لديك شخصية ساحرة ولكن هذا التنقل من شخص لاخر ينقص رصيدك لدى الآخرين ويستنزفك عاطفيا.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
> تعانى مشاكل مع الجلد الجاف اليوم وليس فقط بسبب تغيرات الطقس ولكن ايضا بسبب عوامل داخلية سببها الأساسى النظام الغذائى غير المتوازن وحاجة جسدك للكثير من فيتامين سى و إي.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>اتبع حدسك اليوم وثق بما يقوله لك قلبك وامش ورائه حتى لو رأيت ان كل من حولك يسلكون مسارا مختلفا تمسك بما تشعر من قلبك انه صحيح.
>
>حظك اليوم لبرج العذراء
>برج العذراء على الصعيد المهني:
> تتلقى هدية غير متوقعة من شخص قريب منك، اليوم سيكون جيد بالنسبة لك وزملائك فى العمل سيدعمونك وكذلك رؤسائك وهذا يساعدك على الإنجاز.
على الصعيد العاطفي:
>هذا الوقت المناسب لأن تنتبه لتلك العلاقة الرومانسية التى كنت تتجاهلها وتخشى من الاستمرار فيها انت بحاجة لأن تدرك أهمية الاشخاص المحيطين بك والذين يوفرون لك دعما قد لا تلاحظه لكنه قيمًا جدًا.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تواجه مشكلات صحية بسبب رد فعل سيء للأدوية لا يجب ان تشعر بالقلق فهذه المشكلات يمكن ان تتلاشى مع مرور الوقت وحاول ان تحصل على استشارة من خبير.
>
>حظك اليوم لبرج الحوت
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>تعانى اليوم من بعض التوتر فى العمل لا تستسلم لذلك حاول أن تتحلى بالهدوء وتتعامل بشكل منطقى مع أى مشاكل تقابلك، لا تتردد فى أن تستعين ببعض الأصدقاء أو تستشير الأفراد الأكبر سنًا من ذوى الخبرة.
>
>على الصعيد العاطفى:
>فترة رومانسية هادئة تسيطر على علاقتك مع الشريك بعد شهور من الضغوطات، وقت مناسب لإتخاذ قرارت مصيرية تجاه العلاقة.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى بسبب تناولك الكثير من الأطعمة السريعة والمجمدة عند شعورك بأى تعب مفاجئ لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا حتى لا تصل إلى نتائج سلبية تندم عليها بعد فوات الأوان.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>تشعر بالتجاهل هذه الأيام من المقربين لك، ولكن اليوم سوف تسلط عليك الأضواء وتلفت الانتباه غالبا من خلال بعض الأوضاع الجديدة فى العمل أو بعودة صديق قديم إلى حياتك مرة اخرى.
>كنت على قدر المسئولية الفترة السابقة فى العمل لذلك تتلقى اليوم مفاجئة على تعبك تجعلك تشعر بالسعادة الغامرة، ربما تحصل على مكافئة مالية أو تريقة فى العمل تنتظرها من فترة طويلة.
حظك اليوم لبرج الدلو
>على الصعيد العاطفى:
>ينقصك الجرأة للإفصاح عن مشاعرك، عليك التحلى بالشجاعة والتصريح للشخص الذى تحمل لديه مشاعر إعجاب، حتى لا تخسر حب عمرك وعلاقة قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>تبدو بصحة جيدة اليوم ولكن عليك المحافظة على ذلك من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة. وربما تحتاج إلى إتباع حمية غذائية لبعض الوقت حتى تحصل على جسم مثالى.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>أجواء مناسبة للسفر والاسترخاء، وقد تقابل بعض الصداقات القديمة وتقضى معها أوقات سعيدة. حان الوقت لتدليل نفسك بعض الشئ وانتظر الحصول على مكافئة مالية أنتظرتها من فترة طويلة.