بالفيديو - القائم يحرم كوكا من هدف رائع في شباك كاسياس

حرم قائم مرمى بورتو أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا من تسجيل هدف رائع في مباراة الفريقين يوم الأحد.

ويحل بورتو ضيفا على براجا ضمن الجولة 25 من الدوري البرتغالي.

وانفرد كوكا مستغلا تمريرة زميله دانيلو فلعب الكرة فوق جسد إيكر كاسياس حارس بورتو بشكل رائع لكنها ارتدت من القائم.

عادت الكرة لبيدرو سانتوس الذي سددها في المرمى لكن ماركانو مدافع بورتو أخرجها لترتد لكوكا الذي سددها في جسد المدافع قبل أن تخرج ركنية في الدقيقة 34.

شاهد فرصة كوكا الخطيرة أمام كاسياس من هنا

ويملك كوكا في رصيده 12 هدفا هذا الموسم.