أرقام في الجول – ست علامات تحققت بفوز الزمالك على المقاولون

عاد الزمالك للانتصارات بالفوز على المقاولون العرب 2-0 في الجولة 21 للدوري المصري.. ومعها تتحقق ست علامات.

وسجل أهداف الزمالك محمد كوفي وإيمانويل مايوكا مهاجم الفريق، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 41 خلف الأهلي المتصدر بـ47 نقطة.

ويستعرض FilGoal.com ستة أرقام تحققت بعد الفوز على المقاولون..

1) مايوكا

سجل مايوكا هدفه الثالث في المباراة الثالثة على التوالي.. هذا لم يحققه أي لاعب أجنبي للفريق الأبيض منذ رحيل عبد الله سيسيه.

وسجل سيسيه ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية بالدوري المصري موسم 2013-2014 في شباك الداخلية ثم بتروجيت والمقاولون العرب.

ويصادف أن مايوكا أيضا سجل ثالث أهدافه في المقاولون العرب بعد أن أحرز في الاتحاد ثم الإنتاج الحربي قبل لقاء الأحد.

كما صنع مايوكا هدفا لأول مرة مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض وذلك بتحويل كرة عرضية نحو المرمى فقابلها محمد كوفي في الشباك.

2) الأجانب

سجل البوركيني محمد كوفي هدف الزمالك الأول، ومايوكا الزامبي الهدف الثاني.. انتصار أجنبي للفريق الأبيض وهذا رقم نادر.

لم يحدث في تاريخ الزمالك أن سجل ثنائي أجنبي فقط في المباراة ذاتها إلا مرة واحدة في الدوري المصري وذلك في موسم 2008-2009 عندما أحرز وسام العابدي المدافع التونسي وجونيور اجوجو المهاجم الغاني هدفي فوز الزمالك على المصري 2-1.

وهناك مباراة أخرى سجل فيها ثنائي أجنبي للزمالك وذلك موسم 1998-1999 في افتتاح الدوري ضد القناة وفاز الزمالك 4-1.

سجل للفرسان الثنائي النيجيري أندي شيكو وإلفيس روبن، لكن معهما أحرز أسامة نبيه ومحمد كمونة.

3) الشناوي

حافظ أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك على نظافة شباكه لأول مرة منذ خمس مباريات كان هو الحارس الأساسي فيها.

وكان آخر مواجهة حافظ فيها الشناوي على نظافة شباكه أمام المصري يوم 20 يناير الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض 1-0.

وبشكل عام فقد لعب الشناوي مع الزمالك هذا الموسم 19 مباراة خرج بتسع مواجهات بشباك نظيفة.

ولازال شريف إكرامي حارس الأهلي ومحمد الشناوي حارس بتروجيت هما أكثر حراس الدوري شباك نظيفة برصيد 11 مباراة هذا الموسم.

4) ماكليش

حقق الاسكتلندي أليكس ماكليش أول فوز له كمدرب للزمالك، وذلك بعد توليه المسؤولية رسميا بداية من مباراة المقاولون.

ورغم سقوط الزمالك أمامه في لقاء الإنتاج الحربي، لكن النادي الأبيض أعلن أنه ليس مسؤولا عن خطة المباراة.

5) هدفان نظيفان

أحرز الزمالك هدفين نظيفين لأول مرة في الشوط الأول فقط منذ مباراة غزل المحلة التي انتهت بخماسية نظيفة منهم ثلاثة في الشوط الأول.

14 مباراة متتالية لم ينجح الزمالك فيها أن يسجل هدفين في الشوط الأول.

وطوال هذا الموسم باتت مباراتي غزل المحلة والمقاولون العرب هما فقط اللتان شهدتا تسجيل الزمالك هدفين نظيفين في الشوط الأول.

6) كوفي

سجل محمد كوفي هدف الزمالك الأول في المقاولون، وهو هدفه الثالث في شباك ذئاب الجبل.

ولعب كوفي ضد المقاولون من قبل ثماني مباريات أحرز فيها هدفين بواقع هدف مع بتروجيت ومثله مع الزمالك في الموسم الماضي.

وبات المقاولون هو المنافس المفضل لكوفي مع غزل المحلة بتسجيله ثلاثة أهداف في شباكه.

أيضا شباك الزمالك اهتزت من كوفي ثلاث مرات بقميص بتروجيت.