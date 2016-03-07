مسلحون يطلقون النار على مواطن أمام محله بالعريش

أطلقت مجموعة مسلحة النار على مواطن أثناء تواجده أمام محله بشارع القاهرة وسط مدينة العريش، وقال مصدر طبى بشمال سيناء، إنه وصل لمستشفى العريش العام، المصاب يسرى بطرس وغيم، 51 سنة، مهندس زراعى، مصابًا بطلق نارى بالكتف فتحة دخول وخروج، وحالته مستقرة.

وأشار مصدر أمنى إلى أن الحادث نفذه وفقًا لشهود عيان، ملثمين يستقلون سيارة بيك آب ولاذوا بالفرار.

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