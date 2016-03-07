ضبط أدوات إلكترونية تستخدم فى أغراض التجسس بطردين قادمين من الصين

ضبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب بوردات اتصالات محظور دخولها البلاد لاستخدامها في أعمال تجسس، داخل شواحن كهربائية كانت داخل طردين قادمين من الصين عبر فرنسا، واتخذت الجمارك الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد المصرى برئاسة محمد رجب بأعمال الفحص على الطرود، اشتبه كل من حمدان عبد العزيز ومحمود عبد الجواد مأمورا الجمرك فى طرد شخصى قادم على الطائرة الفرنسية، بوزن ٦ كيلو جرامات، يحتوى على 25 شاحنا.

وأمر عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد بفتحها، وتبين وجود لوحات اتصالات بعدد 2 لوحة بكل منها 50 لوحة محظور دخولها للبلاد.

وأضافت المصادر أنه عثر على الطرد الثانى بوزن كيلو جرام به شاحنان ووصلات، وبفتحه عثر على 4 لوحات اتصالات،.

وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بحجز الطردين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبهما لأن اللوحات محظور دخولها للبلاد.

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