النائب أحمد طنطاوى: تعمدت ارتداء "تى شيرت" اليوم لأن المجلس ليس له زى رسمى

قال النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إن دوره كمشرع يعد جزء منه معنيا بوضع القاعدة القانونية التى يجب أن يلتزم بها الجميع، وعليه يكون عضو البرلمان الأولى بالالتزام بالقوانين وفى حال مخالفة أى عضو للقانون يجب أن يكون جزاؤه أشد من غيره، مضيفا: ذهبت بـ"التى شيرت" اليوم عن عمد.

وتابع: "الأولية فى التطبيق هى للدستور ثم القوانين المكملة للدستور ثم القوانين ثم اللوائح، ولا مانع من أننا نتكلم على تطبيق اللوائح والتقاليد ولكن الأهم أننا جزء من مؤسسة ينتظر منها الشعب أن تتكلم فى المضمون وليس الشكل.. رئيس المجلس يدير المجلس وليس أعضاءه".

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وأعرب "طنطاوى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر فضائية "المحور"، عن حزنه تجاه المناقشة التى دارت داخل مجلس النواب تعليقاً على زيه الذى ارتداه داخل المجلس، قائلا: "أنا صراحة حزين بسبب أن يكون ده مسار نقاش داخل المجلس.. ثم يكون محل كل هذا الاهتمام ..الناس تنتظر الكثير من مجلس النواب".

وشدد عضو مجلس النواب على أن مجلس النواب ليس له زى رسمى يقضى وجوباً الذهاب به لحضور الجلسات، وتابع: "أنا عندما ذهبت أول يوم بدون بدلة ورابطة عنق كنت مضطراً لذلك كونى كنت أقضى حوائج أهل دائرتى فيما داهمنى الوقت واقتربت ساعة الجلسة، الأمر الذى دعا رئيس البرلمان أن يحذرنى من الحضور بهذه الهيئة مرة أخرى، ولكن النهارده أنا روحت بزى مشابه عن عمد لأننى حزنت جداً أن يقول لى رئيس المجلس أنه لن يسمح لى بدخول القاعة بهذا اللبس".

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