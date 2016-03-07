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ابنة الشهيد هشام بركات لقاتلى والدها: أفسدتم عليه دنياه وأفسد عليكم آخرتكم

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علقت مروة بركات، ابنة النائب العام السابق، على واقعة ضبط المتورطين فى حادث اغتيال والدها الشهيد المستشار هشام بركات، قائلة،" إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى واكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائله الشهيد البطل ، فقد أفسدت عليكم دنياكم و آخرتكم ".

وأضافت ابنة المستشار هشام بركات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"، "ما أراكم إلا أفسدتم عليه دنياه وبلغتوه صلاح أخرته ولعنتم عليكم دنياكم وأفسدتم عليكم أخرتكم،حق القضاء ومن أفنى عمره للقضاء حاليا في يد القضاء"

جاء ذلك تعليقا على ما أعلنه وزير الداخلية اليوم حول تورط حركة حماس وجماعة الإخوان الإرهابية فى تنفيذ اغتيال النائب العام،والقبض على الجناة الذين خططوا لاغتياله.
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