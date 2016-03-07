عمرو أديب يشيد باعتذار"صحفية الأوسكار"..ويؤكد:"لو مكانها كنت هرتبك"

دافع الإعلامى عمرو أديب، عن الزميلة شيماء عبد المنعم، الصحفية بجريدة "اليوم السابع"، والتى تابعت تغطية فعاليات حفل الأوسكار لهذا العام، لتعرضها لموجة من الانتقادات بعد ارتباكها لحظة سؤال النجم العالمى الفائز بالأوسكار ليوناردو دى كابريو.

وقال "أديب" ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"،:"نعم أخطأت ولم توجه السؤال بالانجليزية جيداً، وارتبكت لكنها شابة صغيرة ذهبت للأوسكار ولو أنا واقف أمام ليوناردو دى كابريو هرتبك..حصل أيه يعنى!".

وأثنى عمرو أديب، على موقف "شيماء" بعد إعلانها الاعتذار واعترافها بالخطأ، قائلاً: " خلاص ياجماعة متدبحوهاش..محدش فيكم عنده رحمة!..خلاص كلكم أصبحتم شكسبير وفى الانجليزية عباقرة..خلاص ياسيدى أخطأت والحنية حلوة.. خلوكم مجتمع يطبطب"، مستطرداً: "عمرى ما روحت الأوسكار ..والفتاة كان لديها الجرأة ووصلت للمؤتمر الصحفى..لا تذبحوا الناس ..وكونوا أباءً وأخوة".

صحفية الأوسكار تعتذر عن ارتباكها أمام ليوناردو دى كابريو.. شيماء عبدالمنعم: اعتذارى تأخر حتى أتجاوز الإهانة التى طالت أسرتى.. أخطأت فى حق نفسى وبلدى وجريدتى وسافرت لا أملك إلا تشجيع رئيسى وزملائى

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