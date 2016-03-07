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مرتضى منصور: رفضت طلب ماكليش 4 مرات

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مرتضى منصور: رفضت طلب ماكليش 4 مرات مرتضى منصور: رفضت طلب ماكليش 4 مرات

ما حقيقة "غضب واستياء" المدير الفني الاسكتلندي أليكس ماكليش من "قرار مرتضى منصور بعدم حضور المؤتمر الصحفي"؟ إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك يوضح لـFilGoal.com.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

فوز هو الأول لماكليش مع الزمالك بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي. ولم يحضر المدير الفني الاسكتلندي للمؤتمر الصحفي للمباراة على عكس اللقاء الأول. لتخرج العديد من التقارير لتشير "لغضب واستياء المدرب عند علمه بقرار مرتضى منصور بالمقاطعة".

وعن حقيقة ذلك، قال إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "كل ما قيل ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "تم تبليغي من مرتضى منصور باستمرار مقاطعتنا للمؤتمر الصحفي، ونقلت ذلك لماكليش عقب لقاء المقاولون العرب".

وأوضح "ماكليش تقبل الأمر ونقل لي احترامه لسياسية النادي".

وأتم "ولذلك غادر سريعا الملعب بسيارته مع زوجته التي تواجدت في المدرجات".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 21 مباراة بفارق 6 نقاط عن المتصدر الأهلي.

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