الكسل واللبس الضيق وعدم ممارسة الرياضة.. أخطاء تزيد من نسبة تجلط الدم

العادات اليومية الحركية والغذائية والحياتية بشكل عام، قد تصبح سببا على المدى البعيد للإصابة بالكثير من الأعراض المرضية أبرزها تجلط الدم، وهو ببساطة يعنى تراكم خلايا دموية حمراء بشكل يمنع تدفق الدم فى الأوعية الدموية، وغالبا ما يزيد لدى من يعانون من مشكلات فى الشرايين والقلب.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله - أخصائى الرعاية - أن الكثير من العادات غير الصحية اليومية تساعد فى زيادة نسب تجلط الدم لدى البعض، ومن هذه العادات:

- قلة الحركة والركون والراحة الدائمة، وعدم الرغبة فى النشاط وبذل مجهود أو حركة ولو بسيطة.

>- شرب الخمور والمواد الكحولية يزيد نسب الإصابة بتجلطات الدم.

>- ارتداء الملابس غير الواسعة أو الفضفاضة لا يساعد على سريان الدورة الدموية وتدفق الدم بالأوعية بشكل سليم، ما قد يزيد من المشكلة.

>- المكوث فترات طويلة دون الوقوف أو التمشية أو السير يسبب التجلط أيضا.

>- عدم ممارسة الرياضة لا يساعد على تدفق الدم فى الجسم بشكل مثالى.

>- الإصابة بالسمنة المفرطة، والإفراط فى تناول الطعام دون ضبط الوزن وعدم التخلص من الدهون الزائدة يسبب ضعف فى سريان الدماء بالجسم.

مضادات تجلط الدم بالفم أفضل علاج للسدة الرئوية وتجلط الأوردة العميقة

صدق أولا تصدق.. مشاهدة أفلام الرعب تسبب تجلط الدم

>