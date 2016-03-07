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أخبار السعودية اليوم.. عادل الجبير يلتقى سامح شكرى فى جاكرتا

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أخبار السعودية اليوم.. عادل الجبير يلتقى سامح شكرى فى جاكرتا أخبار السعودية اليوم.. عادل الجبير يلتقى سامح شكرى فى جاكرتا
ركزت أخبار اليوم على لقاء وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بوزير الخارجية المصرى سامح شكرى، فيما تناولت أخبار السعودية اليوم إنهاء فريق طبى سعودى أمريكى مشترك بحثا عن مرض الزهايمر.

أخبار السعودية اليوم


>وأبرزت أخبار السعودية لقاء وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بوزير الخارجية سامح شكرى وذلك على هامش القمة الاستثنائية الخامسة لقادة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى المنعقدة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأوضحت أخبار السعودية اليوم أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الذى يرأس وفد المملكة العربية السعودية فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة- حسبما افادت وكالة الانباء السعودية- التقى سامح شكرى وكلا من وزراء خارجية فلسطين رياض المالكى، وبنجلاديش أبو الحسن محمود على، ونائب وزير الخارجية اليمنى نبيل ميسرى، ووزيرة الدولة فى حكومة الإمارات العربية المتحدة ميثاء الشامسى.

وتم خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
>يذكر أن القمة تتناول تطورات الأوضاع فى القدس الشريف، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف، كما سيبحث المجتمعون الخطوات الواجب اتخاذها من قبل منظمة التعاون الإسلامى لمساعدة فلسطين والقدس الشريف والتغلب على الأوضاع الاقتصادية السيئة فى الأراضى الفلسطينية إضافة إلى الأوضاع فى قطاع غزة.

وتناولت أخبار السعودية اليوم إنهاء فريق طبى سعودى أمريكى مشترك بحثا عن مرض الزهايمر، ركز على اختبار لقاح مناعى جديد يسهم فى علاج المرض الذى يصيب 37 مليون شخص فى العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ، فإن البحث الذى قام الوقف العلمى بجامعة الملك عبد العزيز بدعمه وتمويله بشكل كامل، ركز على تقليص الحبائك الليفية فى الأماكن المصابة بالمرض وكذلك استعادة الذاكرة، بعد أن تمت تجربة اللقاح المناعى المقترح فى وقتٍ سابق.

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