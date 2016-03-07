أخبار ليبيا.. بان كى مون: الحوار الشامل هو السبيل الأمثل لحل الأزمات

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا أمس، على تأكيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون، أن الحوار الشامل هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، وتناولت تأكيد تصريحات مصدر عسكرى بأن قوات ليبية نفذت ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى سرت.

وتناولت أخبار ليبيا، تأكيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون أمس الأحد، أن الحوار الشامل هو السبيل الأمثل لحل الأزمات وأن أى حل عسكرى من شأنه أن يزيد الأوضاع تأزما، مشيدا بما تبذله الجزائر لتعزيز الحوار لحل المشكلات.

ونقلت أخبار ليبيا، عن بان كى مون، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالمشاركة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة، أن الحل العسكرى يكون ضروريا فى بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب لكن مهما كانت الأزمة فلابد من محاولة إيجاد حلول سياسية لها.

وأكد المسؤول الأممى، أن ما يجب القيام به لحل أية أزمة هو إجراء حوار شامل وهذا بالضبط ما تفعله الجزائر حاليا فقد التزمت فعليا بالعمل مع كافة الأطراف من أجل تسوية الوضع فى ليبيا مشيدا ـ فى هذا الصدد ـ بالدور الكبير الذى تلعبه الجزائر لحل الأزمة الليبية خاصة من خلال احتضانها للمباحثات التى ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضح بان كى مون، أنه تطرق خلال مباحثاته مع لعمامرة إلى الوضع فى ليبيا الذى بات "مقلقا للغاية"، حيث تشير التقارير إلى ارتكاب أعمال خطيرة هناك يمكن أن تشكل جرائم حرب، داعيا كافة الأطراف فى ليبيا إلى تجاوز وجهات نظرهم والتركيز على المستقبل مستقبل أفضل للجميع كما اعرب عن أمله فى أن يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى أقرب وقت ممكن وبصفة طارئة.

وتناولت أخبار ليبيا عن مصدر عسكرى، أمس الأحد، تأكيده أن قوات ليبية فى مدينة مصراتة نفذت ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى معقله فى سرت. وقال جمال زوبيه المتحدث الخاص بالإعلام الأجنبى للحكومة الموازية فى طرابلس، إن ما يقرب من 18 شخصا قتلوا فى الضربات.

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