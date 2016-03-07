فصل الكهرباء عن مصنع كيما أسوان للسيطرة على حريق فرن "الفيروسيلكون"

تواصل قوات الحماية المدنية بأسوان، جهودها للسيطرة على الحريق الذى شب مساء اليوم الأحد، داخل مصنع كيما بمدينة أسوان، بعد فصل التيار الكهربائى بالمصنع.

وأكد العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية، لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى بلاغاً بنشوب حريق بكابلات فرن الفيروسليكون، ودفع بـ6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق، مشيراً إلى أن جهود الإطفاء مستمرة ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأسفر الحريق، عن تدمير غرفة الهيدروليك المتحكمة فى فرن الفيروسيلكون، وجارى حصر باقى الخسائر.

حريق داخل مصنع كيما أسوان و"الحماية المدنية" تدفع بـ6 سيارات إطفاء

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