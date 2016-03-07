تظاهر طالبات المدينة الجامعية بأسيوط احتجاجا "بونات" وجبة العشاء الجديدة

تظاهر العشرات من طالبات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط ،منذ قليل ،داخل حرم المدينة، احتجاجا على قيام إدارة المدينة الجامعية بإصدار قرار بضرورة استلام "بونات" العشاء لكل طالبة بشخصها، الأمر الذى يتعارض مع ظروف الطالبات وجداول المحاضرات.

وقالت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الهندسة إن "البونات" الحديثة تتعارض مع مواعيد "السكاشن "العملية بالكلية "مما يفوت علينا فرصة الحصول على وجبة العشاء".

وأكدت طالبة بكلية الطب البشرى أنه تم التنبيه عليهن من قبل مشرفين المدينة الجامعية، بان كل طالبة يجب أن تحصل بنفسها على "كوبون" الوجبة دون استثناءات، مطالبة المسئولين بالجامعة بالتدخل لاحتواء الموقف ومراعاة ظروف الدراسة بالكليات العملية .

ومن جانبها طوقت سيارات الشرطة والأمن المركزى مصحوبة بسيارات الاطفاء والإسعاف، مبنى المدينة الجامعية تحسبا لحدوث اى حالات إغماء بين الطالبات .

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