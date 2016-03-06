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تعيين أستاذ القلب أحمد فاروق مديرا لفرع التأمين الصحى بكفر الشيخ

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تعيين أستاذ القلب أحمد فاروق مديرا لفرع التأمين الصحى بكفر الشيخ تعيين أستاذ القلب أحمد فاروق مديرا لفرع التأمين الصحى بكفر الشيخ
قرر الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، تعيين الدكتور أحمد فاروق أستاذ القلب مديرا لفرع التأمين الصحى بكفر الشيخ.

وأجرى مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ تغييرات فى قيادات الإدارات التابعة للتأمين الصحى بالمحافظة لتتواكب مع الخطة الإستراتيجية الجديدة التى سيطبقها ثلاثية المحاور "توفير الكوادر والتطبيق العلمى التكنولوجى وتطبيق معايير الجودة"،

وأصدر قرارا بتعيين الدكتور مدحت محمود عبده مديراً لمستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ، والدكتور عادل عبدالحميد المليحى نائبا لمدير المستشفى والكتور محمد صلاح فرج رئيس الأقسام العلاجية بمستشفى العبور للتأمين الصحى، تعيين الدكتور عماد الدين أحمد أبو العلا مدير عيادة العبور، وتعيين الدكتور أحمد يوسف السيد مقرر للجنة الفيروسات.

كما أجرى تغييرات فى اللجان التابعة للتأمين الصحى منها لجنة القلب وتعيين رئيس لعيادات القلب بمستشفى العبور، و مديراً لمكتب مدير الفرع، ومديراً للعيادات العبور الشاملة، ومديراً لإدارة التدريب.

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