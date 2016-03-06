محافظة بنى سويف بصدد فسخ تعاقد تدوير القمامة مع أسمنت بنى سويف

أعلن محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب، أن المحافظة بصدد فسخ العقد الذى سبق وأن أبرمته مع شركة أسمنت بنى سويف، فى يناير 2015، للتخلص الآمن من مخلفات القمامة واستخدامها كوقود بديل يتفق مع الاشتراطات البيئية.

وجاء فى بيان أصدرته المحافظة اليوم أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد والذى يقضى بالانتهاء من فترة التجهيز التى تم تحديدها بحد أقصى 5 شهور ابتداء من تاريخ الترسية فى 17 ديسمبر عام 2014 بعد إجراء مزايدة علنية، بالإضافة إلى عدم تجهيز وحدة التدوير وتطوير المصانع على الرغم من توجيه إنذار للشركة فى سبتمبر الماضى ما يمنح المحافظة الحق القانونى بالرجوع على الشركة بكل الالتزامات المالية والتعويضية الناتجة عن الإخلال ببنود التعاقد.

- محافظ بنى سويف يوقع بروتوكولا لإنتاج الوقود من مخلفات القمامة

- محافظ بنى سيوف يجرى حركة تنقلات بين 6 رؤساء مدن