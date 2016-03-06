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محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لتطوير 6 قرى

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محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لتطوير 6 قرى محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام لتطوير 6 قرى
وقع اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد والدكتور معتز الشهدى العضو المنتدب ببنك الطعام المصرى، بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى اليوم، بحضور المهندسة عقل مدير المشروع العملاق بالبنك، ويهدف البرتوكول إلى تطوير 6 قرى برفع كفاءة مراكز الشباب والوحدات الصحية والمدارس بمراكز المحافظة الخمسة وهى (الشركة 8 وعبد السلام عارف بمركز الخارجة والشيخ مفتاح بمركز الداخلة وعين عيش بمركز بلاط وعدن بمركز باريس وأبو هريرة بمركز الفرافرة).

وناقش المحافظ مع وفد بنك الطعام آليات تعظيم دور البنك فى خدمه الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بوحدات زراعية وقيام البنك بتسويق المنتج.

- "بنك الطعام": مبادرة جديدة برعاية "الرئاسة" لتحسين صحة المواطنين

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مصر 365

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