بعد انهياره المفاجئ..إخلاء سبيل مدير مشروع كوبرى جامعة سوهاج مؤقتا

قررت نيابة الأموال العامة بسوهاج إخلاء سبيل المتهم “خالد.ج” مدير مشروع انشاء كوبرى جامعة سوهاج، مؤقتا من سراى النيابة، وطلبت التحريات التكميلية من هيئة الرقابة الإدارية بشأن دوره وذلك فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج.

واستمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال المتهم، حيث أنكر ما نسب إليه بأنه المسئول عن مشروع إنشاء الكوبرى فى هذا التوقيت، وأدلى بأسماء آخرين بأنهم المسئولون عن المشروع.

ومن جانب آخر بدأت اليوم نيابة الأموال العامة التحقيق مع 6 متهمين فى الواقعة، وهم 3 مهندسين من مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، و3 آخرين من جهاز المشروعات بتنمية جنوب الصعيد، وهم المشرفون على إنشاء مشروع الكوبرى.

كانت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة سوهاج والمسئولة عن فحص أعمال الكوبرى قد أودعت تقريرها فى النيابة.