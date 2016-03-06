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صرف إعانة عاجلة والتنسيق مع الكنيسة لإعادة بناء المنزل المنهار بنجع حمادي‎

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صرف إعانة عاجلة والتنسيق مع الكنيسة لإعادة بناء المنزل المنهار بنجع حمادي‎ صرف إعانة عاجلة والتنسيق مع الكنيسة لإعادة بناء المنزل المنهار بنجع حمادي‎

اللواء عبد الحميد الهجان – أرشيفية

 

قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، صرف إعانة عاجلة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لأهالي ضحايا ومصابي المنزل المنهار بقرية بهجورة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي.

وقال «الهجان»، إنه جاري التنسيق مع الكنيسة لبحث حلول، لإعادة المنزل المنهار، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر وكتابة تقرير عن أسباب انهيار المنزل، الذي راح ضحيته اثنين وأصيب آخرين.

كانت ربة منزل وحفيدها قد لقيا مصرعها وأصيب 3 آخرين أثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بعزبة تركس التابعة للوحدة المحلية لقرية بهجورة بنجع حمادي​ ، ​وتبين أن قدم المنزل وراء الأنهيار.​

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