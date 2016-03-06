أخصائى جهاز هضمى ينفى شائعة"فيس بوك":تناول البيض مع الموز لا يسبب الموت

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى شائعة أثارت خوف وذعر الكثيرين، مفادها موت شاب لأنه تناول البيض والموز فى وجبة واحدة، بزعم تحولهما داخل المعدة إلى مواد سامه تقتل الإنسان.

ونفى الدكتور أسامة فكرى - أخصائى الجهاز الهضمى والكبد رئيس قسم التغذية الإكلينيكية - صحة هذه المعلومة، مؤكدا أنه لا تستند لأى أساس علمى.

وأوضح الدكتور أسامة فكرى أن الموز والبيض يحتويان فوائد مختلفة تجعلهما ضمن أهم الوجبات الغذائية التى يمكن أن نتناولها يوميا، فالبيض رغم صغر حجمه له العديد من الفوائد ويعد وجبة غذائية متكاملة لاحتوائه على البروتين والدهون والفيتامين والهرمونات والأملاح المعدنية، لذا فهو من أفضل الوجبات وأسرعها فى الهضم، بجانب أنه يحوى فيتامين B12 الذى يعمل على نمو خلايا الدم الحمراء الذى يسبب نقصانه فى الجسم الإصابة بفقر الدم.

وتابع د. أسامة: "يحوى الموز سعرات حرارية منخفضة وهو غنى بالبوتاسيوم وفيتامين C ومصدر جيد للألياف التى تساعد على الشعور بالشبع، لهذا ينصح بتناوله فى الأنظمة الغذائية الصحية الخاصة بالرجيم".

وأشار أخصائى الجهاز الهضمى والكبد إلى أن بعض الأفراد يعانون من الحساسية ضد أنواع محددة من الأطعمة مثل البيض، الموز، الفراولة، اللبن، والقمح وتظهر عليهم أعراض الحساسية بعد تناولهم لها، مطالبا بعمل تحاليل للتعرف على الأطعمة التى يعانى منها كل فرد حتى يتجنبها.

واستنكر أسامة نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما تسببه من خوف يدفع البعض إلى تحريم أطعمة تفيد أجسامهم بشكل جيد.

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- لماذا تسبب بعض الأطعمة الحساسية؟