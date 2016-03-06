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رئيس السودان يصل إندونيسيا فى تحد لمذكرة اعتقال من الجنائية الدولية

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رئيس السودان يصل إندونيسيا فى تحد لمذكرة اعتقال من الجنائية الدولية رئيس السودان يصل إندونيسيا فى تحد لمذكرة اعتقال من الجنائية الدولية

>ذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الرئيس عمر حسن البشير وصل إلى إندونيسيا اليوم الأحد، للمشاركة فى قمة منظمة التعاون الإسلامى وذلك فى تحد لمذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتى اعتقال بحق البشير فى عامى 2009 و 2010 بتهمة تنظيم إبادة جماعية وفظائع أخرى فى حملته لسحق تمرد فى إقليم دارفور بغرب السودان.

والدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال لكن اندونيسيا ليست عضوا بالمحكمة.

وألغى البشير العام الماضى زيارة لإندونيسيا فى اللحظات الأخيرة حيث كان من المقرر أن يشارك فى أعمال قمة. وأثارت خططه للمشاركة فى مؤتمر لزعماء أسيا وأفريقيا فى جاكرتا فى إبريل نيسان احتجاجات المنظمات الحقوقية التى ترغب فى اعتقاله.

ويرفض البشير -الذى يحكم السودان منذ انقلاب عام 1989 - سلطة المحكمة الجنائية الدولية. لكنه لم يسافر إلى خارج الشرق الأوسط أو أفريقيا منذ 2011 إلى أن زار الصين فى سبتمبر أيلول لحضور الاحتفالات بإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية. والصين أيضا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية .

وفى يونيو حزيران الماضى اضطر البشير لمغادرة جنوب أفريقيا على عجل بعد أن أصدرت محكمة أمرا بمنعه من المغادرة لحين الفصل فى دعوى بشأن اعتقاله.
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