أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا: مناقشة مستقبل سوريا خلال محادثات جنيف

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على تأكيد المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، على العمل من أجل محادثات جنيف المقررة الخميس، كما تناولت أخبار سوريا اليوم اعتقال تركيا اثنين من المهربين على الأقل بعد أن نقلا نحو 120 لاجئا سوريا إلى ساحل بحر إيجة.>أكد المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أنه يرغب خلال محادثات جنيف المقررة يوم الخميس المقبل التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا.

وقال المبعوث الأممى -فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأحد- إننى "سأعمل خلال محادثات السلام المرتقبة على مناقشة كل ما يتعلق بمستقبل سوريا بدلاً من التطرق إلى انتهاكات الهدنة والاتهامات المتبادلة بين الاطراف"، مؤكدًا أن الهدنة فى سوريا هشة وأن نجاحها غير مضمون. وتأتى تصريحات دى ميستورا تزامنًا مع تحديده يوم الخميس المقبل موعدًا لاستئناف محادثات السلام السورية فى مدينة جنيف.

أخبار سوريا اليوم

>كما قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن كلاً من إيران وتركيا تدعمان وقف إطلاق النار الحالى فى سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فى تقرير لها اليوم الأحد عن روحانى قوله "لا اختلاف" بين الدولتين فيما خص وقف الحرب و"تقديم مساعدات الإغاثة للنازحين".

فيما اعتقلت السلطات التركية أمس السبت اثنين من المهربين على الأقل بعد أن نقلوا نحو 120 لاجئا سوريا إلى ساحل بحر إيجة فى مؤشر على أن تركيا تكثف جهودها لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

>وقال مسئول بوحدات حماية الشعب الكردية اليوم السبت إن الجيش التركى أطلق النار على عناصرها قرب مدينة القامشلى فى شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.

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