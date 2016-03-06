أخبار العراق اليوم.. طيران التحالف ينفذ 10 طلعات قتالية ضد داعش

أخبار العراق اليوم

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم تقرير استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية فى العراق، فى ضوء تهاوى أسعار النفط، كما ركزت أخبار العراق اليوم على تنفيذ طيران التحالف الدولى 10 طلعات جوية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى.>قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية فى العراق، فى ضوء تهاوى أسعار النفط وحرب تستنزف موارد الدولة المالية ضد تنظيم "داعش"، قد يدفعه صوب حافة الإفلاس. وأوضحت الصحيفة الأمريكية -فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد- أن الحكومة العراقية تلتزم بدفع ما يقرب من 4 مليارات دولار، فى صورة رواتب ومعاشات تقاعد للعسكريين والعاملين لدى القطاع العام، إلا أن أزمة تراجع أسعار النفط ستقوض قدرتها على الوفاء بكل التزاماتها المالية نظرًا لاعتمادها، إلى حد كبير، على العائدات النفطية التى تشكل أكثر من 90% من إجمالى عائداتها المالية.>نفذ طيران التحالف الدولى 10 طلعات جوية قتالية ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى استهدفت مناطق الموصل وتلعفر بنينوى والبو حياة والبغدادى بالأنبار أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير مقرين وسيارة مفخخة ومنصة اطلاق صواريخ وقذائف"هاون".

ودعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى المجتمع الدولى إلى تقدير معاناة وتضحيات الشعب الكردى، وقال إنه "لا يحق لأى جهة أو شخص أن يشكك بحقوق الشعب الكردى والاستقلال، وعلى جميع الاطراف أن تعلم أن قيمة التضحيات لشعب كردستان أكبر بكثير من الاستقلال، والعالم مسئول عما جرى بحق الكرد.

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