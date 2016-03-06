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أخبار اليمن اليوم.. الأزهر ومجلس الحكماء يدينان الهجمات الإرهابية باليمن

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أخبار اليمن اليوم.. الأزهر ومجلس الحكماء يدينان الهجمات الإرهابية باليمن أخبار اليمن اليوم.. الأزهر ومجلس الحكماء يدينان الهجمات الإرهابية باليمن
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم أدان الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدة الهجوم الإرهابى الأثيم الذى استهدف دارًا للمسنين بمدينة عدن جنوب اليمن، وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء من نزلاء الدار والعاملين فيها من أطباء وممرضين أجانب.

وأكد الأزهر ومجلس الحكماء أن هذه الهجمات البربرية مخالفة لكل الشرائع والأديان السماوية وجميع الأعراف والقيم الإنسانية، وتدل على خسة ودناءة مرتكبيها الذين استهدفوا بإرهابهم أحوج الناس إلى الرحمة والبر، مطالبين بضرورة وجود إرادة دولية جادة وإستراتيجية موحدة للقضاء على الإرهاب وداعميه.
> يذكر أن الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين قد تقدما بخالص التعازى وصادق المواساة إلى شعب اليمن وحكومته الشرعية وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى اليمن استقراره وأمنه.

ومن ضمن اخبار اليمن اليوم، قال مسئولون حكوميون وأمنيون فى اليمن اليوم الأحد إن مسلحين خطفوا كاهنًا هنديًا من دار للمسنين هاجموه الأسبوع الماضى فى جنوب البلاد بعد أن قتلوا 15 شخصًا على الأقل.

وأعلنت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج على حسابها على تويتر أن مواطنًا هنديًا يدعى الأب توم أوزهوناليل "اختطف على يد إرهابيين فى اليمن".

وأضافت أن المسئولين فى جيبوتى المجاورة يحاولون التأكد من مكان الأب أوزهوناليل "حتى نستطيع تأمين الإفراج عنه.

وأكد مسئولون فى المحلية فى عدن اختطاف الكاهن وقالوا إن السلطات تحقق فى الهجوم. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم الذى وقع يوم الجمعة بعد أن زعم أربعة مسلحين أنهم أقارب أحد النزلاء واقتحموا المكان وقتلوا أربع راهبات هنديات وامرأتين يمنيتين تعملان بالدار وثمانية مسنين وحارسا. وقال المسئولون إن الدافع وراء الهجوم لم يعرف حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر برئاسة الجمهورية فى عدن قوله "لقد توالت الأعمال الإرهابية الغادرة وطالت الأبرياء والمسالمين العزل ورجال الدين. لتعم الفوضى وهذا ما يسعون ويرمون إليه." وتعهدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى مرارا بإعادة الأمن لعدن لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر حتى الآن.

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مصر 365

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