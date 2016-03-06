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داعش يتخذ المغاربة دروعا بشرية فى ليبيا ويخطف إيطاليين لمنع تدخل إيطاليا

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داعش يتخذ المغاربة دروعا بشرية فى ليبيا ويخطف إيطاليين لمنع تدخل إيطاليا داعش يتخذ المغاربة دروعا بشرية فى ليبيا ويخطف إيطاليين لمنع تدخل إيطاليا

اخبار ليبيا

قال موقع " 360" المغربى، ان تنظيم داعش فى ليبيا يستخدم الأشخاص المغاربة كدروع بشرية له، وأن أجهزة المخابرات الأوروبية أكدت هذا الحدث فى تقريرها، وأن استخدام هؤلاء المغاربة فى الحرب كدروع من قبل داعش هو السبب الحقيقى لكثرة حالات القتلى.

وقال التقرير المخباراتى لم يحدد إذا كان الدورع البشرية أو المقتولين من المغاربة هم من الذين سافروا للعمل فى ليبيا، أم هم من المنشقين عن التنظيم، ولكن بوجه عام فالعنصر المغربى لا ينظر إليه إلا كعنصر لتنفيذ العمليات ولذلك يتم استخدامه كدرع يتحامى فيه الدواعش، وخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تذمر عدد من المقاتلين التابعين لداعش من ذوى الجنسية المغربية على قادتهم.

وقال الموقع أن المخابرات الإيطالية والإسبانية فى ليبيا أعلنت أيضاً وفاة ثلاثة مقاتلين مغاربة، وأربعة تونسيين، وإثنين جزائريين وسورى فى إشتباكات بين وحدة عسكرية من تنظيم داعش وميليشيا مسلحة فى منطقة مصراتة على بعد 60 كيلومترا غرب طرابلس، وأدى تبادل إطلاق النيران إلى مقتل اثنين إيطاليين كانا مختطفين من قبل ميليشيا مسلحة اخرى تابعة لداعش، وأن اختطافهما كان من أجل الضغط على إيطاليا لعدم المشاركة فى التدخل العسكرى فى ليبيا.

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