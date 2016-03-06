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فلسطين تحذر: حظر إسرائيل للأذان إرهاب واعتداء على حرمة بيوت الله

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فلسطين تحذر: حظر إسرائيل للأذان إرهاب واعتداء على حرمة بيوت الله فلسطين تحذر: حظر إسرائيل للأذان إرهاب واعتداء على حرمة بيوت الله
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية برام الله قيام "اللجنة الوزارية لشئون التشريع الإسرائيلية" اليوم الأحد، بنقاش مشروع قانون حظر رفع الأذان بالمساجد إرهاباً يتجاوز كل الحدود، واعتداءً على حرمة بيوت الله، ومسًا بمشاعر المسلمين أجمع، وانتهاكاً لأبسط الحريات الدينية.

وأكدت الوزارة الفلسطينية فى بيان لها اليوم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن نداء السماء "يزعج الآخرين" إحدى افتراءات إسرائيل التى لا رصيد لها، فالأولى بالاحتلال أن يلتفت إلى إجراءاته العدوانية، التي تتجاوز حدود الإزعاج، وتترجم بالقتل وهدم البيوت، ومصادرة الأرض، ونهب المياه، واحتلال السماء بكل أدوات الموت.

وحثت الوزارة منظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الكنائس العالمي وسائر الأطر الساهرة على حرية العبادة؛ الضغط على دولة الاحتلال لإسقاط القانون العنصرى ووقف إرهابها الدينى، الذى لم يكتف بحرق بيوت الله ومنع المصلين من الوصول لمساجدهم وكنائسهم، بل يسعى إلى ألمس برمزيتها ومكاتها فى أفئدة المؤمنين.


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