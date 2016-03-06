إيلي صعب يصور الستايل الغجري بأسلوبه الخاص في باريس

عرض المصمم اللبناني إيلي صعب مجموعته الشتوية في باريس ليلة البارحة، وقد فاجأنا بتقديم مجموعة فريدة تصوّر أناقة الستايل الغجري وجمال تفاصيله.

لم يكن من السهل أن نتعرّف على لمسة المصمم المعروفة خلال هذا العرض، فقد عوّدنا خلال الأعوام الماضية على تقديم الأزياء الأنثوية من فساتين السهرات وفساتين الكوكتيل الأنيقة بخاماته المتنوعة بين الدانتيل والشيفون، بينما في هذه المجموعة فاجأنا بتفاصيل جديدة وأسلوب شبابي جريء.

ضمّت الفساتين المعروضة الكثير من التفاصيل الرائعة المستوحاة من الستايل الغجري كالشراشيب والكشكشات الأنيقة، ولم تغب عنها اللمسات الأنثوية التي اعتدنا عليها من إيلي صعب كالدانتيل الناعم والقصات الأنثوية الجذابة، ولكن ما يميزها في هذا الموسم هو دمجها مع الجاكيتات الجلدية المطرّزة وأحذية البوت الطويلة، فجاءت جامعة بين الستايل الناعم والجريء بأسلوب مميز وفريد.

وقد كان الجلد طاغياً بشكل كبير على مجموعة موغلر Mugler، إذ زيّن العديد من التنانير والفساتين في المجموعة الشتوية للدار، بالإضافة لبعض الفساتين الجذابة التي ختمت العرض.

كما كانت مجموعة نينا ريتشي Nina Ricci كذلك من ضمن المجموعات المعروضة في باريس ليلة البارحة، وتفرّدت في تقديم العديد من فساتين الكوكتيل البراقة التي أثارت إعجاب الحضور ببساطتها.

شاهدي في الصور أعلاه أجمل الفساتين المعروضة في أسبوع باريس للموضة ليلة البارحة وشاركينا برأيك بها.